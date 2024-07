Rangel pressiona PS a cumprir acordo na eleição de Von der Leyen

Depois de o Governo português ter apoiado a candidatura do socialista António Costa à presidência do Conselho Europeu, Paulo Rangel pressiona agora os socialistas sobre a reeleição da candidata do PPE à Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros está a ser ouvido numa audição regimental no Parlamento, na Comissão de Assuntos Europeus. Na intervenção inicial, Paulo Rangel reconheceu também que a nomeação de António Costa para a presidência do Conselho Europeu não foi um processo fechado desde início.