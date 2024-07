Reciclagem de equipamentos elétricos aumenta 31%, em Portugal

Entre janeiro e junho de 2024 o Electrão recolheu e enviou para reciclagem mais de 13 mil toneladas de equipamentos elétricos usados, o que representa um aumento significativo em relação às mais de 10 mil toneladas encaminhadas para reciclagem no período homólogo.







A rede Electrão tem atualmente à disposição do cidadão, em Portugal, 12 mil e 600 pontos onde é possível colocar equipamentos elétricos usados, o que significa que existe, pelo menos, um local de recolha por cada mil habitantes.

Este aumento deve-se às recolhas asseguradas diretamente por este serviço, no âmbito de várias campanhas desenvolvidas, mas resulta também do envolvimento dos parceiros operacionais e ainda do aumento do número de locais de recolha.A maior parte dos equipamentos enviados para reciclagem, 83 por cento do total, correspondente a mais de 11 mil toneladas, foi recolhida através da rede Electrão, que está a reforçar a oferta de pontos de recolha, ano após ano.Além da reciclagem, o Electrão promove ainda a reutilização dos equipamentos recolhidos, sempre que tal é possível.

Existe mais de 12.600 postos de recolha Electrão em Portugal







Só no primeiro semestre, foram encaminhadas 71 toneladas de equipamentos para reutilização.

Grandes eletrodomésticos à frente

Entre os equipamentos elétricos mais reciclados neste primeiro semestre, atendendo ao peso, estão sobretudo os grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar e de secar roupa. Seguem-se os equipamentos de regulação de temperatura, como frigoríficos, arcas congeladoras e radiadores.





Só depois surgem os pequenos aparelhos elétricos, como torradeiras e ferros de engomar; os equipamentos de informática e telecomunicações; ecrãs e televisores e finalmente as lâmpadas.

As campanhas do Electrão, que mobilizam a comunidade em torno da causa da reutilização e reciclagem, constituem um importante contributo para os resultados nesta área. São os casos do Quartel Electrão, Escola Electrão, Todos pelo IPO e Escuteiros Electrão.





Travar a acumulação e o mercado paralelo

Muitos equipamentos danificados ou fora de uso ficam esquecidos em gavetas e acumulados em garagens, sótãos e arrecadações e a acumulação desses equipamentos elétricos impede que sejam apresentados melhores resultados nesta área.Existe ainda um outro problema de maiores dimensões, para o qual o Electrão já tem alertado: o mercado paralelo.“Esta prática de desvio de equipamentos para o mercado paralelo acarreta graves prejuízos para a saúde pública e para o ambiente, já que, alerta o diretor geral do Electrão para Elétricos e Pilhas, Ricardo Furtado.Ricardo Furtado lembra que o papel do cidadão é igualmente relevante. Importa envolver ainda neste desígnio todos os agentes da cadeia de valor, desde as autarquias, passando por produtores, distribuidores, operadores, organizações, tutela e entidades inspetivas.

O Electrão oferece um serviço de recolha porta-a-porta para grandes eletrodomésticos, que facilita a vida ao cidadão e ajuda a combater o mercado paralelo.



O mercado paralelo é um "monstro" que é preciso combater e dar o destino correto ao lixo eletrico/electrónico, pois muito destes resíduos são toxicos e prejudiciais ao ambiente.







Nos primeiros seis meses do ano já foram recolhidas mais de 187 toneladas de equipamentos no âmbito desta campanha.

Esta recolha é gratuita e está, atualmente, ativa em sete municípios da Área Metropolitana de Lisboa: Almada, Amadora, Lisboa, Loures, Moita, Odivelas e Seixal.O projeto tem vindo a crescer e pretende-se que, já este ano, seja alargado a mais cinco concelhos: Cascais, Mafra, Oeiras, Palmela e Sintra. Além de ser um serviço cómodo para o cidadão, há a garantia de que os equipamentos usados são encaminhados para reciclagem sem risco de desvio.