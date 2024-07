Região de Coimbra contesta auditoria à Entidade de Resíduos Sólidos Urbanos

"Os municípios que integram a CIM da Região de Coimbra manifestam a sua discordância com a forma como foi realizada a auditoria à ERSUC pela ERSAR", afirmou aquele organismo intermunicipal num comunicado enviado à agência Lusa.

Ao criticarem os resultados da fiscalização à Entidade de Resíduos Sólidos Urbanos do Centro, as 19 autarquias da região exigiram uma análise mais rigorosa e consideraram que a ação foi limitada e não permitiu uma análise profunda dos aspetos que afetam a eficiência e eficácia daquela empresa regional.

"Em fevereiro de 2023, a CIM da Região de Coimbra, juntamente com vários municípios que integram a ERSUC e a CIM da Região de Aveiro, pediram esclarecimentos à ERSAR sobre os aumentos consecutivos e abruptos das tarifas associadas ao tratamento de resíduos, visando proteger os interesses dos utilizadores e garantir a melhoria do sistema de gestão de resíduos", recordaram.

Em resposta, a ERSAR comunicou que realizaria uma auditoria à Entidade de Resíduos Sólidos Urbanos, na qual "se debruçou sobre a gestão da ERSUC, [no] período de 2014 a 2022, [que] resultou num relatório que, segundo uma análise da CIM Região de Coimbra e da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN), poderia ser mais detalhado em alguns pontos críticos, bem como envolver mais trabalho de campo e visitas `in loco` às infraestruturas" da empresa.

Por isso, a CIM decidiu "solicitar à entidade reguladora que tome medidas para aprofundar e analisar mais minuciosamente alguns dos parâmetros e dados avaliados nesta auditoria".

"Esta ação visa obter uma análise mais completa e rigorosa dos fatores que afetam o desempenho do sistema de gestão de resíduos, garantindo a defesa dos interesses dos utilizadores e a sustentabilidade do serviço", explicou na nota.

Entretanto, a Comunidade Intermunicipal enviou um ofício à ERSAR "com uma análise da auditoria efetuada pela CIM Região de Coimbra e pela APIN, incluindo oportunidades de melhoria identificadas e outras que venham a ser sugeridas pelos municípios".