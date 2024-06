SIM lamenta atraso nos concursos de admissão de especialistas

Nuno Rodrigues, secretário-geral do SIM, falava à Antena 1 a propósito da aprovação hoje pelo Governo de uma revisão do regime de admissão de médicos, que determina que os concursos sejam da responsabilidade das unidades de saúde, prevendo ainda que sejam abertas mais 40% de vagas face ao número de recém-especialistas.Tendo em conta a falta de clínicos o importante, diz o Sindicato Independente dos Médicos era agilizar o processo o quanto antes.O mesmo responsável referiu que o SIM alertou o Ministério da Saúde para as implicações do atraso na abertura dos concursos e reiterou que um Serviço Nacional de Saúde "mais competitivo e eficiente não pode estar dependente de cabimentos orçamentais duas vezes por ano do Ministério das Finanças".