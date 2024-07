Metade dos portugueses consideram que os problemas do país não se agravaram no ultimo ano. Não estamos nem melhores nem piores.

Na véspera do debate do Estado da Nação, a sondagem da Universidade Católica, revela que 47 por cento dos inquiridos sentem que o país está igual.



Já 32% dizem que o país piorou e 18% acham que melhorou.



Quando se pergunta quais são os principais problemas do país, há dois que surgem destacados. A saúde, apontada por 18% dos inquiridos, e o custo de vida, referido por 14%.