"Tem havido uma evolução muito grande na preparação dos bombeiros"

Foto: Ana Serapicos - RTP (arquivo)

"Não se pode esperar que os bombeiros se coloquem numa frente de chamas que se propaga com muita velocidade", fez notar o especialista.



Xavier Viegas referiu-se também às condições no terreno em Alcabideche: "Sei que tem uma orografia complicada e, ao estar exposta ao vento, o vento pode ser decisivo e pode surpreender os bombeiros. A orografia cria o seu próprio comportamento para o fogo".



O professor colocou ainda a tónica na necessidade de "evitar que os incêndios ocorram por meio da educação e do comportamento das pessoas".