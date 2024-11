Trabalhadores das Misericórdias em greve exigem aumento de 150 euros acima do salário mínimo

Os trabalhadores queixam-se que recebem salários de miséria, querem um aumento de 150 euros acima do salário mínimo e exigem o cumprimento do contrato coletivo de trabalho.A sindicalista Catarina Fachadas acusa ainda os provedores de não cumprirem a lei por exemplo no pagamento das diuturnidades.Catarina Fachadas do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, ouvida pela jornalista Lurdes Dias explica porque é que há muitas instituições onde os trabalhadores não podem aderir á greve mas mesmo assim que adesão ao protesto é significativa.