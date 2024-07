Um morto em explosão no parque tecnológico da Universidade Nova na Caparica

De acordo as informações que a RTP apurou, a explosão aconteceu no edifício da empresa YDreams, que se localiza na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Caparica, e fez duas vítimas - uma delas não sobreviveu. Há ainda registo de um ferido grave, "que não está diretamente relacionado com a explosão" e que, segundo as autoridades, "alegadamente poderá ter sofrido doença súbita".





A explosão foi num contentor durante testes de pressão naquela faculdade que, “apesar de funcionar dentro do ‘campus’, é autónoma”, indicou a instituição de ensino superior.







O alerta para a explosão foi dado pelas 12h45, no parque tecnológico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, indicou a Proteção Civil.







Para o local seguiram oito veículos e 20 operacionais dos bombeiros da Trafaria, uma viatura de emergência médica do Hospital Garcia de Orta e uma outra ambulância. Foi também destacada uma equipa de minas e armadilhas da GNR.