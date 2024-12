Vila Verde apresenta mural pintado por crianças e jovens migrantes

Vieram da Gâmbia, do continente africano, e aceitaram o desafio lançado pelo projecto "Habito o Mundo", que tem como objetivo a integração destas pessoas na sociedade portuguesa.

A repórter Ana Gonçalves já foi espreitar as pinturas coloridas, que vão ser agora apresentadas à comunidade.





O projeto conta com o apoio das Fundações Calouste Gulbenkian e La Caixa no âmbito da iniciativa Partis & Art For Change (2ª edição), em que a Árvore é a entidade promotora.





Conta também com o apoio das Câmaras Municipais de São João da Madeira, Vila Verde e da Cruz Vermelha de Vila do Prado.