Zero quer acabar com voos noturnos no aeroporto de Lisboa

A Associação Ambientalista Zero denuncia que é ultrapassado, de forma sistemática, o limite de voos noturnos em Lisboa. A Zero defende o fim desses voos no Aeroporto Humberto Delgado, a partir do verão do próximo ano.

Mais precisamente entre a meia-noite e meia e as 5 da manhã.



A Associação Ambientalista contabilizou, nas últimas duas semanas, com base em informação pública disponibilizada pela ANA Aeroportos, 115 voos noturnos acima do permitido por lei.



A portaria de 2004 estabelece um máximo de 91 movimentos aéreos semanais e 26 diários, entre a meia-noite e as 6 da manhã.



Perante a gravidade da situação, a Zero quer que as autoridades apliquem as conclusões do grupo de trabalho que esteve a analisar os voos noturnos.