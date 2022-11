Jornalista da RTP vence Prémio de Jornalismo - Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva

O prémio foi anunciado esta quinta-feira e distingue o trabalho jornalístico de divulgação dos valores do desporto para as pessoas com deficiência em Portugal.









João Miguel Nunes foi o vencedor com a reportagem " O Silêncio Vale Ouro ", exibida no programa "Outras Histórias", em setembro deste ano.





A reportagem, com imagem de Carlos Oliveira e edição de Sara Cravina, conta a história de André Soares, mecânico de profissão, que conquistou duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze, nos Jogos Surdolímpicos que decorreram no Brasil.