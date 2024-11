Aguiar-Branco afastou candidatura à Câmara Municipal do Porto

Aguiar Branco afastou uma candidatura à Câmara do Porto. O Presidente da Assembleia da República disse que também não é o momento para falar em eleições presidenciais, pois está focado no cargo que ocupa atualmente.

O nome de Aguiar Branco como possível candidato presidencial tinha sido lançado por Rui Moreira.



O presidente da Câmara do Porto defendeu que o calendário favorece uma mobilização de Aguiar Branco, mas a atual segunda figura do Estado afirmou que este não é o momento para discutir presidenciais e lembrou que as próximas eleições são as autárquicas.