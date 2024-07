As contas da discórdia

A Assembleia da República tem uma palavra a dizer sobre a atualização das tabelas do IRS. É a posição deixada pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, no programa da Antena 1, Entre Políticos.





O Presidente da República promulgou o decreto que prevê um alívio do IRS, com reduções nas taxas do imposto até ao sexto escalão de rendimentos, mas o efeito desse alívio só vai ser sentido este ano se as tabelas de retenção na fonte forem atualizadas, o que depende do Ministro das Finanças.





O social-democrata Hugo Soares diz que há um risco de inconstitucionalidade que deve ser acautelado.Em resposta, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, diz que o Governo tem vários caminhos nesta matéria. A socialista garante, ainda, que o partido não está a violar, de forma alguma, a norma-travão.

Do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua sublinha que o partido não concorda, neste momento, nem com o PS nem com o PSD.No Entre Políticos desta semana e por entre divergências, houve, no entanto, um ponto de convergência entre o PS e o PSD.





Os socialistas, pela voz de Alexandra Leitão, entendem que devem ser ouvidos quanto à escolha do sucessor ou da sucessora de Lucília Gago na Procuradoria-Geral da República. E Hugo Soares, do PSD, assina por baixo.