Audição de Lacerda Sales e o silêncio sobre o filho de Marcelo

António Cotrim - Lusa

António Lacerda Sales invocou a maior parte das vezes o direito ao silêncio, dado que é arguido num processo sobre quem recebeu o email com o pedido de consulta e quem deu andamento ao processo.



Na Comissão parlamentar de inquérito, Lacerda Sales deixou claro que não falou com três figuras de topo, nem Presidente da República, nem primeiro-ministro, nem Marta Temido, então ministra da Saúde.



Por esclarecer, ficou tudo o que envolve a participação do filho de Marcelo Rebelo de Sousa no processo.