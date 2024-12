BE quer fim da precariedade nas instituições de ensino superior

O Bloco de Esquerda afirma que a prioridade da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, tem de ser o fim da precariedade para professores e investigadores. O ministro da Educação esteve reunido com o BE esta manhã para a presentar esta proposta de revisão.

No final do encontro a deputada Joana Mortágua destacou também aquilo a que chamou de "falta de democracia interna" no ensino superior e defendeu uma maior participação dos alunos nos processos eleitorais.



Destacou ainda a necessidade de inclusão de mecanismos de combate ao assédio moral e sexual.



A deputada afirma que, tendo em conta as áreas de intervenção apresentadas pelo ministro Fernando Alexandre, a questão da precariedade não é central para o Governo.