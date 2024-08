O Presidente da República promulgou diploma para facilitar o recrutamento de Professores e garantir o direito dos alunos à aprendizagem. Lê no site da presidência, na internet, que o diploma "estabelece medidas excecionais e temporárias na área da educação, com vista a dotar os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (...) de pessoal docente e de técnicos especializados."

As novas medidas para a educação foram anunciadas no último Conselho de Ministros. O objetivo é resolver as falhas relativas ao concurso de vinculação extraordinário.