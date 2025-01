Blasco exonera. Mendonça de Carvalho afastado da Secretaria-Geral da Administração Interna

O despacho de exoneração foi agora publicado em Diário da República.

Contactado pela RTP, o Ministério nao comenta e remete para o despacho publicado em Diário da Republica.





A RTP apurou junto de fonte do processo que a relação de confiança da ministra no secretário-geral agora de saida deteriorou-se e que esta demissão está relacionada com o furto na secretaria-geral e com a auditoria do Tribunal de Contas.





No decurso da presente comissão de serviço,, que passará pela redefinição do papel e enquadramento jurídico-institucional da Secretaria-Geral da Administração Interna, com vista à sua reestruturação, a ocorrer durante 2025", sustenta a titular da pasta da Administração Interna no despacho.

A governante nomeou, em regime de substituição, Ricardo Carrilho, que inicia funções no sábado. Desempenhava a funçõão de secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna desde 2014.



Margarida Blasco refere queem que é investido e para se alcançar os objetivos pretendidos para a mesma Secretaria-Geral da Administração Interna"."Com uma extensa carreira e profundo conhecimento das matérias com relevância para a Administração Interna, ao longo da última década foi responsável pelas Relações Internacionais e Gestão de Fundos Comunitários no Ministério da Administração Interna", acrescenta a nota da Administração Interna.. Blasco determinou então à Inspeção-Geral da Administração Interna a instauração de uma auditoria - as conclusões não são ainda públicas.

De acordo com a edição desta sexta-feira do Diário de Notícias, a saída de Mendonça de Carvalho será já uma consequência da auditoria e o desempenho do responsável é objeto de um processo disciplinar aberto pela IGAI. Contudo, questionada pela agência Lusa sobre se a exoneração resulta da auditoria, fonte do Ministério negou.



A 13 de janeiro, uma auditoria do Tribunal de Contas indicava que a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, da esfera da Secretaria-Geral da Administração Interna, apresentava uma reduzida taxa de execução orçamental e financeira, tendo regredido entre 2020 e 2023.A lei em causa, aprovada pelo Governo em 2017 para o quinquénio até 2021, inclui medidas para infraestruturas, veículos, armamento, Equipamento para Funções Especializadas, Equipamento de Proteção Individual, Equipamento de Apoio à Atividade Operacional e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação da PSP e da GNR.

Foi posteriormente aprovado um novo decreto-lei que estabeleceu a programação para o período de 2022 a 2026 e que integra sete medidas no valor global de 607 milhões de euros, num acréscimo de 33,6 por cento face ao período de 2017 a 2021.





c/ Lusa