Caso das gémeas. Chefe da Casa Civil do presidente da República ouvido no Parlamento

Já Augusto Santos Silva não vê motivos para não dar explicações aos deputados.Entrevistado na RTP3, o antigo presidente da Assembleia da República considera mesmo curioso ter sido chamado.

Fernando Frutuoso de Melo recebeu e respondeu ao filho do presidente, sobre este caso, depois de Nuno Rebelo de Sousa ter pedido a intervenção do chefe da Casa Civil.O chefe da Casa Civil e a assessora dos assuntos sociais, Maria João Ruela, foram os dois únicos elementos de Belém que tiveram o caso em mãos. Mais concretamente em outubro de 2019, altura em que o processo foi transmitido ao gabinete do primeiro-ministro.O chefe de Estado acrescenta, no mesmo comunicado, que posteriormente não houve mais nenhuma intervenção da parte da Presidência da República.Entretanto, a Assembleia da República já enviou as notificações para Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva deporem na comissão sobre o caso das gémeas. O presidente da República pode optar por não depor. É o único que beneficia desta prorrogativa.