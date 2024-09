Chega quer penas mais pesadas para incendiários

André Ventura diz que Luís Montenegro cometeu, provavelmente, o maior erro político das últimas décadas ao acreditar que poderia contar com o PS para a aprovação do Orçamento do Estado. O presidente do Chega esteve esta manhã num dos locais afetados pelos incêndios em Vila Nova de Oliveirinha, no concelho de Tábua.

Voltou a defender penas mais pesadas para os incendiários e deu o exemplo da Califórnia onde a condenação pode ir dos 10 anos, à prisão perpétua.



André Ventura fala da urgência de um debate sério sobre a reforma da justiça nesta matéria, para além de um debate sobre o reordenamento florestal.



Em relação ao Orçamento do Estado, o líder do Chega diz que foi uma ingenuidade do governo acreditar que tinha no PS um parceiro para viabilizar o documento.