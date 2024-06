Conselho Europeu. António Costa reitera honra pelo "voto de confiança"

O presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, esteve reunido, em Bruxelas, com a atual presidente da Comissão Europeia, agora reconduzida no cargo, Ursula von der Leyen, e com a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, nomeada para o cargo de Alta Representante para a Política Externa.Depois desse primeiro encontro político,, afirmou aos jornalistas.



António Costa admitiu ter duas missões: "assegurar o bom funcionamento do Conselho, a unidade entre todos os Estados-membros, a boa articulação com as outras instituições" e ainda "pôr em prática a agenda estratégica que ontem foi aprovada e que é o nosso mapa, a nossa rota para os próximos cinco anos".





Questionado sobre o voto contra de Itália para o cargo no Conselho Europeu, António Costa disse hoje pretender na mesma colaborar com "enorme proximidade" com a primeira-ministra italiana.



Apesar do voto contra de Giorgia Meloni à sua nomeação, o antigo primeiro-ministro português disse que compreende a sua posição política.



"O Conselho [Europeu] não é propriamente uma agremiação de tecnocratas, mas de políticos, todos têm as suas famílias políticas, orientações e votam também, manifestam-se, de acordo com essas preferências", argumentou.



"Compreendo perfeitamente o voto da primeira-ministra de Itália, com quem conto colaborar com enorme proximidade".





Rejeitando que o voto contra de Itália seja um "mau presságio", Costa acrescentou que "uma das grandes qualidades da União Europeia é ser uma União de vários Estados, todos eles Estados de direito democrático e onde, portanto, os respetivos governos são fruto da vontade popular, democraticamente escolhidos".



"Portanto, o Conselho tem de respeitar todos", retorquiu, apesar de considerar que "é normal" que "isso se manifeste de uma forma divergente no Conselho".



O importante, sublinhou ainda, é serem "capazes de, em conjunto, tomar decisões".





O presidente do Conselho Europeu, reforçou Costa, "tem de ser o presidente de todos" os que têm assento naquele órgão, mesmo perante a divergência de posições políticas que encontrará.



"É necessário ajudar para que os consensos se formem, seja em maioria qualificada, seja na generalidade das decisões que o Conselho toma. Nós utilizamos em Portugal aquela expressão que Mário Soares criou para os presidentes da República: `Serei o Presidente de todos os portugueses`. O presidente do Conselho tem de ser o presidente de todos os aqueles que se sentam no Conselho Europeu", disse António Costa.



Depois de uma breve conversa com o secretário-geral do Partido Socialista Europeu (PES), Giacomo Filibeck, o presidente eleito "disse que vai querer falar com todo os líderes" para perceber como é que pode "melhorar os métodos de trabalho no seio do Conselho, ouvir as ideias de todos".



"Conheço-os pessoalmente quase todos, só ainda não conheço o primeiro-ministro da Irlanda, entretanto vão também mudar alguns primeiros-ministros, pelo menos o da Holanda irá seguramente mudar, outros também estão na perspetiva de mudar. Tenho bastante para fazer", completou.