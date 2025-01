Conselho Nacional do PSD antevê eleições autárquicas

Nesta reunião,, como preveem os estatutos do PSD.para as autárquicas aprovado pela Comissão Política Nacional em dezembro passado,O mesmo documento abre a porta ao apoio de candidaturas independentes por parte do PSD e, nas capitais de distrito e municípios com mais de cem mil eleitores, fixa uma "concertação prévia obrigatória" entre estruturas locais e direção nacional.





Órgão do PSD com nova cara





Esta é a primeira reunião do Conselho Nacional saído do 42.º Congresso do PSD, que se realizou em 19 e 20 de outubro do ano passado, e já depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2025, que deverá permitir ao Governo minoritário PSD/CDS-PP evitar eleições antecipadas pelo menos até ao verão de 2026.



No congresso de Braga, a lista de Luís Montenegro ao Conselho Nacional do PSD encabeçada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, obteve maioria absoluta, conseguindo 46 dos 70 conselheiros (65% do total).



Este resultado significou um reforço em relação ao que tinha sido obtido pela direção de Montenegro em 2022, quando elegeu 42 dos 70 conselheiros, 60% dos lugares.