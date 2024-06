Costa possui "experiência, inteligência e peso político", defende Pedro Nuno

Pedro Nuno Santos disse esta quinta-feira acreditar que António Costa possui "experiência, inteligência e peso político" para dar ao cargo de presidente do Conselho Europeu a importância que merece. O secretário-geral do PS disse ainda haver "fortes possibilidades" de o seu favoritismo ser confirmado nos próximos dois dias.

Para Pedro Nuno, Costa é "alguém com visão política, com a capacidade de construir pontes como muito poucos políticos europeus".



Foi também "o primeiro-ministro que provou que era possível derrotar a austeridade", visão que depois "prevaleceu na União Europeia", declarou o socialista perante os jornalistas em Bruxelas.



"Não há ninguém melhor na UE do que António Costa" para conseguir consensos e defender uma perspetiva democrática, acrescentou.



Pedro Nuno Santos considerou ainda a escolha importante para Portugal, "porque obviamente é o reconhecimento da capacidade dos políticos portugueses para exercer cargos internacionais".



"Vamos ter esta coincidência boa de ter ao mesmo tempo o secretário-geral da ONU e o presidente do Conselho Europeu como portugueses", afirmou, destacando que são ambos ex-secretários-gerais do PS.