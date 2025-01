Governo acusado de querer privatizar Segurança Social

Nuno Patrício - RTP

Esta tarde, na Assembleia da República, o vice-presidente da bancada do Partido Socialista Tiago Barbosa Ribeiro acusou o PSD de criar “um grupo de pressão” dentro do Estado “politicamente orientado” para a privatização e liberalização da Segurança Social, avisando que essa será sempre uma linha vermelha contra a qual se baterá.



Por seu lado, o deputado comunista Alfredo Maia acusou o executivo de querer transformar a Segurança Social num “negócio de milhares de milhões de euros” entregue à “gula da especulação financeira” e de apresentar uma “visão punitiva para o envelhecimento, esquecendo que foram os trabalhadores que criaram riqueza para o país e castigando os mais velhos com o sucessivo aumento da idade de reforma”.