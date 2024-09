Governo promete construir quase 59 mil casas até 2030

O primeiro-ministro, Luís Montenegro e o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, apresentaram esta sexta-feira o reforço do investimento na oferta pública de habitação.





“O Governo aprovou um novo reforço de 2.011 milhões de euros, totalizando um investimento adicional total, face ao previsto, de 2,8 mil milhões de euros, verba que será financiada pelo Orçamento do Estado”, salienta.

O executivo considera que a dotação financeira para o programa de apoio no acesso à habitação do PRR “não acautelou as reais necessidades de habitação do país”.









Em Alcanena, na visita a um parque habitacional, Luís Montenegro explicou a decisão tomada em Conselho de Ministros.O primeiro-ministro destaca a "aposta inequívoca na habitação pública" por parte do Governo para que os portugueses possam ter uma "casa condigna", seja pela via do arrendamento ou da aquisição.





Os 33 mil novos fogos que acrescem à habitação já prevista até 2026 vão ajudar à resolução da questão, mas o chefe de Governo reconhece que "não é possível ultrapassar constrangimentos dos últimos 30 anos" em poucos meses de governação.







Luís Montenegro vincou ainda que a medida "não põe em causa o equilíbrio das contas do Estado".