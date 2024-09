Incêndios. Hugo Soares rejeita populismo nas declarações de Luís Montenegro

Rejeita que haja qualquer populismo quando o primeiro-ministro afirmou que haveria "mão forte" na resposta a estes incêndios.O social-democrata afirmou apenas que este não é um "Governo mole" e que não se conforma com a mão criminosa que, para o líder parlamentar do PSD, esteve na origem de vários dos incêndios dos últimos dias.

Hugo Soares rejeitou também a violação da separação de poderes.







O PSD anunciou que vai entregar ainda hoje uma proposta de criação de uma comissão eventual para avaliar o sistema de proteção civil e a prevenção e combate aos incêndios de 2024.



O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, no final da reunião da bancada, dizendo que será uma proposta conjunta com o outro partido que apoia o Governo, o CDS-PP.