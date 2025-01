Iniciativa Liberal. Ficha do partido

Esta será apenas a segunda vez na história da IL em que haverá uma disputa pela presidência do partido, depois de, em 2023, Rui Rocha ter sido eleito líder com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro e José Cardoso.

Legalizada formalmente em 13 de dezembro de 2017, a IL já teve quatro presidentes: além de Rui Rocha, João Cotrim Figueiredo (2019-2023), Carlos Guimarães Pinto (2018-2019) e Miguel Ferreira da Silva (2017-2018).

Número de membros:

De acordo com os dados oficiais disponibilizados à agência Lusa, a IL tem atualmente 7.258 membros. O número representa um crescimento de cerca de 20% quando comparado com a última Convenção, em 2023, em que o partido tinha 6.025 membros.

Estrutura:

A IL tem três órgãos políticos nacionais: Convenção Nacional, Conselho Nacional e Comissão Executiva, bem como dois órgãos técnicos nacionais: Comissão de Jurisdição e Comissão de Fiscalização.

O partido tem ainda como estruturas locais os núcleos (de âmbito territorial) e como estruturas internas o Gabinete de Estudos e o Grupo de Juventude.

Fundação:

As bases do partido foram lançadas pela Associação Iniciativa Liberal, um grupo de cidadãos constituído em setembro de 2016 que pretendia juntar numa estrutura partidária "todos os liberais portugueses" e que desenhou o "Manifesto Portugal Mais Liberal", tratou da recolha de assinaturas necessárias e avançou com o processo nas instâncias legais.

O Tribunal Constitucional registou o partido a 13 de dezembro de 2017, duas semanas depois da convenção fundadora, no Porto, que aprovou estatutos, declaração de princípios e elegeu os primeiros órgãos dirigentes.

Resultados eleitorais:

A estreia da IL em atos eleitorais foi nas europeias de 26 de maio de 2019, alcançando 0,88%, 29.120 votos, uma marca que deixou o partido longe da eleição.

Poucos meses depois, em 06 de outubro de 2019, a estreia em legislativas ditou a primeira vitória da IL com a eleição de João Cotrim Figueiredo por Lisboa, um ato eleitoral em que, no total, o partido somou 67.681 dos votos, 1,29%, tornando-se na oitava força política.

Nas presidenciais de janeiro de 2021, os liberais decidiram apoiar um candidato próprio e apostaram em Tiago Mayan Gonçalves, que conseguiu 3,22% dos votos.

Já em setembro, as eleições autárquicas foram um teste à implementação nacional da IL, que concorreu em cerca de um sexto dos concelhos, maioritariamente com candidaturas próprias, alcançando 1,30%.

Foi, no entanto, nas legislativas de 2022, que a IL conseguiu o seu primeiro grande sucesso eleitoral, ultrapassando os objetivos que haviam sido fixados pelo próprio partido.

Depois dos 67.681 votos (1,29%) alcançados em 2019, a IL mais do que quadruplicou este resultado em 2022 e chegou aos 273.399 votos (4,91%), deixando a sua condição de deputado único e conseguindo um grupo parlamentar com oito deputados.

Nas legislativas de março de 2024, a IL repetiu praticamente o resultado que tinha obtido em 2022: manteve-se enquanto quarta força política no parlamento, com oito deputados, apesar de uma ligeira subida no número de votos (319.685) e na percentagem (4,94%).

No entanto, apenas dois meses depois, nas eleições europeias, a IL acabaria por registar o seu melhor resultado de sempre, alcançando 358.458 votos (9,08% dos votos) e conseguindo eleger dois eurodeputados: João Cotrim Figueiredo (que tinha sido o cabeça de lista) e Ana Vasconcelos Martins.

A IL deputados tem deputados na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e na dos Açores. Na Madeira, a IL elegeu pela primeira vez um deputado em 2023, Nuno Morna, que foi reeleito em maio de 2024.

Já nos Açores, a IL elegeu na primeira vez que foi a eleições no arquipélago, em 2020, tendo posteriormente assinado um acordo de incidência parlamentar com o PSD. Em 2024, anunciou que iria votar contra o Plano e Orçamento para 2024 proposto pelo Governo de José Manuel Bolieiro, precipitando a sua queda. Nas eleições que se sucederam, a IL conseguiu reeleger um deputado, com 2,15% dos votos.

Liderança:

O primeiro presidente da IL, Miguel Ferreira da Silva, foi eleito na convenção fundadora de 26 de novembro de 2017, no Porto, sucedendo-lhe quase um ano depois, em outubro de 2018, Carlos Guimarães Pinto.

A liderança de Carlos Guimarães durou pouco mais de um ano uma vez que, em 30 de outubro de 2019, anunciou que iria abandonar o cargo no "dia histórico" em que a IL se estreou com uma intervenção no parlamento, considerando que a sua missão estava cumprida com a eleição de um deputado nas primeiras legislativas a que concorreram.

Foi o deputado único João Cotrim Figueiredo que assumiu a presidência em dezembro de 2019, passando a ser a principal figura da IL, numa convenção em Pombal em que voltou a não ter concorrente e a sua lista da Comissão Executiva foi única.

Sob o mote "Preparados" e em vésperas de eleições legislativas, Cotrim Figueiredo saiu da convenção de dezembro de 2021 reeleito, de novo em lista única, alcançando 94% dos votos.

No entanto, em outubro de 2022 chegou o anúncio de que as eleições para a Comissão Executiva seriam antecipadas cerca de um ano e de que Cotrim Figueiredo não se recandidataria ao cargo por entender não ser a pessoa ideal para presidir ao partido.

Cotrim Figueiredo declarou depois apoio a Rui Rocha, deputado e membro da sua Comissão Executiva, que viria a disputar a liderança com Carla Castro, igualmente deputada e dirigente do partido, e José Cardoso, conselheiro nacional.

Na VII Convenção Nacional da IL, em janeiro de 2023 em Lisboa, realizou-se a primeira disputa pela liderança, que viria a ser ganha por Rui Rocha, com 51,7% dos votos. Menos de um ano depois, tanto Carla Castro como José Cardoso anunciaram a desfiliação da IL.

Este fim de semana, Rui Rocha volta a disputar a eleição para a liderança do partido, mas, desta vez, tem apenas um adversário: Rui Malheiro, do movimento "Unidos pelo Liberalismo".

Conselheiro nacional da IL desde 2022, Rui Malheiro decidiu avançar com uma candidatura à presidência da IL após Tiago Mayan Gonçalves ter desistido da sua candidatura por ter sido revelado que tinha falsificado assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.