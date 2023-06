Inquérito à tutela política da gestão da TAP. Deputados ouvem Fernando Medina

As audições na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP terminam esta sexta-feira com o ministro das Finanças. Depois de, na véspera, os deputados terem ouvido Pedro Nuno Santos, Fernando Medina deverá ser questionado sobre a nomeação de Alexandra Reis para a NAV e, em seguida, para o Governo, meses depois de ter saído da administração da transportadora aérea com uma indemnização de meio milhão de euros. Acompanhamos aqui, ao minuto, a audição.

11h44 – TAP “mostrou dificuldade em assegurar uma sustentabilidade futura”



O ministro das Finanças afirmou, em resposta ao deputado comunista Bruno Dias, que o quadro de fundo na TAP “é uma dimensão operacional que foi tendo anos melhores e anos piores, mas uma empresa que, até ao plano de reestruturação, mostrou dificuldade em assegurar uma sustentabilidade futura como uma empresa capaz de sobreviver sem novas injeções de recursos públicos”.



“A situação torna-se absolutamente clara (…) com a pandemia. A pandemia atingiu a globalidade das companhias aéreas do mundo e, obviamente, teve um impacto muito forte nas contas da TAP e daí a necessidade de intervenção”, acrescentou Fernando Medina.



11h38 - Já arrancou a audição





11h02 - Fernando Medina no Parlamento

A audição de Fernando Medina é a derradeira nos trabalhos deste inquérito parlamentar, que arrancaram a 29 de março. Houve cerca de seis dezenas de audições.

Em janeiro, em sede de comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, Medina afirmou ter estado por uma ocasião com Alexandra Reis, antes de esta ser convidada para o Ministério.



O ministro das Finanças enfatizou ainda que a ex-administradora da TAP não fazia parte do seu núcleo de amigos, em resposta a questões sobre a relação da sua mulher e ex-diretora jurídica da companhia aérea, Stéphanie Sá Silva, com Alexandra Reis.

"Correu mal"



c/ Lusa

O ministro das Finanças já se encontra na Assembleia da República para a audição na comissão parlamentar de inquérito.A esta hora decorre ainda a sessão no hemiciclo com a participação da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, o que deverá causar algum atraso no arranque dos trabalhos da comissão.Fernando Medina assumiu a pasta das Finanças a 30 de março de 2022, cerca de um mês após a saída de Alexandra Reis da administração da TAP.Depois de uma passagem pela presidência da NAV Portugal - Navegação Aérea, a ex-administradora da companhia aérea de bandeira foi chamada à equipa do Ministério das Finanças, já no final do ano, tendo então assumido o cargo de secretária de Estado do Tesouro. Acabaria por demitir-se após a publicação das notícias sobre a indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP.Por sua vez, Alexandra Reis sustentou, em abril, diante da comissão de inquérito, que a sua relação com a mulher do ministro das Finanças era "estritamente profissional".Fernando Medina vincou também que, no Ministério das Finanças, não foi "encontrado registo" sobre a indemnização de meio milhão de euros atribuída a Alexandra Reis. Já a escolha da ex-administradora para a sua equipa foi justificada com um "currículo bem firmado na gestão pública portuguesa".Foi a 6 de março que Medina e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciaram, em conferência de imprensa, que haviam decidido exonerar por justa causa a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, a par do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Isto na esteira das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao processo que culminou com a indemnização de Alexandra Reis.A ex-CEO deverá contestar o despedimento em tribunal e, se o caso for decidido a seu favor, poderá ver-lhe atribuída uma indemnização elevada.Ouvido na quinta-feira, Pedro Nuno Santos reconheceu que o processo da saída de Alexandra Reis "correu mal". Admitiu mesmo que os 500 mil euros de indemnização constituem um valor elevado "em qualquer país do mundo".Durante uma prolongada audição , o ex-ministro das Infraestruturas rejeitou ainda que a TAP tenha sido gerida por WhatsApp.Pedro Nuno Santos argumentou que "não podia arrastar-se no Governo", justificando o seu pedido de demissão com a perceção pública face às notícias sobre Alexandra Reis.O ex-ministro, que anunciou o regresso à condição de deputado a 4 de julho, revelou ter falado com Frederico Pinheiro e que, enquanto foi ministro, o plano de reestruturação da TAP nunca esteva apenas no computador de um adjunto.