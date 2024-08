José Luís Carneiro acusa PSD de fazer limpeza na Administração Pública

NurPhoto via AFP

O socialista José Luís Carneiro acusa o PSD de estar fazer uma limpeza nos altos quadros do Estado, sem acautelar o interesse público. Um dia depois de o Governo ter anunciado o afastamento dos gestores da Parpública, a entidade que gere as participações empresariais do Estado.

O antigo ministro da Administração Interna, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, critica as opções tomadas pelo PSD.



O ex-ministro socialista considera que estas mudanças no topo da Administração Pública deveriam ser tomadas de forma concertada, com o principal partido da oposição.



José Luís Carneiro denuncia uma limpeza a eito, de altos quadros da administração pública. O antigo ministro do PS dá o exemplo do secretário-geral do sistema de segurança interna. Paulo Vizeu Pinheiro já deixou o cargo e ainda não foi designado um substituto.



José Luís Carneiro diz que fica ameaçada a passagem de conhecimento em áreas fundamentais.