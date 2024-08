Livre, PAN e Bloco criticam primeiros meses de governação de Montenegro

O Livre lamenta que, depois de prometer soluções para a Saúde enquanto candidato, Montenegro venha agora pedir paciência aos portugueses para um setor pior do que quando tomou posse.



A porta-voz do PAN lembrou que, comprovando que o Governo não está alinhado com os grandes desafios destes tempos com profundas alterações climáticas, Luís Montenegro ignorou no Algarve a seca extrema que afeta a região.



Os bloquistas consideram que as medidas tomadas pelo Governo AD entre abril e agosto para o setor da Saúde pioraram a situação já estruturalmente negativa. Na Habitação, diz o BE que as medidas anunciadas vão tornar as casas mais caras seja para habitação, seja para arrendamento.