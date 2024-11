Ministra da Justiça lembra "integridade e competência inquestionáveis" de Pedro Machete

"Deixa-nos com a lembrança de um Juiz, um académico e uma pessoa de integridade e competência inquestionáveis. O Ministério da Justiça apresenta sentidas condolências à família e a todos os Juízes do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional pela sua inestimável perda", afirmou a ministra Rita Alarcão Júdice numa declaração enviada à Lusa.

O antigo juiz do Tribunal Constitucional Pedro Machete morreu hoje, informou o Supremo Tribunal Administrativo (STA), onde o magistrado exercia funções.

Pedro Machete tinha 59 anos e era filho do antigo presidente do PSD e ministro de vários governos Rui Machete.

Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete nasceu em 1965 e licenciou-se e doutorou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde era também professor.

Foi juiz do Tribunal Constitucional entre 2012 e 2023, tendo ocupado nos últimos dois anos em que exerceu funções o cargo de vice-presidente deste tribunal.

Desde 2023, era juiz conselheiro da secção de contencioso administrativo do STA.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje "profunda tristeza" com a notícia da morte de Pedro Machete, que recordou como "académico com carreira brilhante" e pela "devoção à causa pública".