Ministra da Saúde não tem experiência e está a prazo, avalia Marques Mendes

Tiago Petinga - Lusa

Luís Marques Mendes, no espaço de comentário na SIC, entende que a ministra Ana Paula Martins tem poucas condições para se manter no cargo, perante as mortes ocorridas, que podem estar relacionadas directamente com as falhas na prestação de socorro.



Esta segunda-feira a ministra da Saúde vai receber os presidentes da Câmara de Setúbal, Sesimbra e Palmela.



Os autarcas da Arrábida têm reclamado soluções para o encerramento frequente das urgências de Pediatria e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.



O Centro Hospitalar de Setúbal é um hospital de referência para cerca de 250 mil habitantes dos três concelhos do distrito de Setúbal, mas também para cerca de 100 mil utentes do litoral alentejano.