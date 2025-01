Ministro da Presidência acusa oposição de instrumentalizar os estrangeiros

Palavras de António Leitão Amaro no Parlamento num debate proposto pelo Governo sobre o plano nacional de implementação do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, mas onde o tema da segurança voltou a estar em discussão.O ministro da Presidência revelou ainda que, depois de uma primeira reunião em outubro, o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, presidido por António Vitorino, vai voltar a reunir-se na próxima segunda-feira.O Parlamento debate esta tarde o plano nacional de aplicação do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, cuja primeira versão já foi entregue em Bruxelas.