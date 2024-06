Montenegro. "Mesmo que não haja convergência nós vamos governar"

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Não é muito habitual, mas as duas figuras políticas tem tido agendas comuns nos últimos dias. Foram ambos reconhecidos e tiraram fotografias com quem pedia



Se Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou quem à esquerda o acusa de procurar a instabilidade política, caso do antigo ministro Eduardo Cabrita, já Luís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos dizendo que não pode obrigar quem nao quer dialogar.



E para provar que o Governo não para, anuncia já que o tema da água vai estar na mesa desta sexta-feira na reunião do Conselho de Ministros.