Oposição em peso aponta fragilidades às declarações da ministra da Justiça

Rita Alarcão Júdice, que considerou a fuga "de extrema gravidade", apontando "desleixo, facilidade, irresponsabilidade e erros", anunciou auditorias ao sistema e às prisões, e prometeu apurar responsabilidades e agir em consequência, disciplinarmente e penalmente.

A ministra anunciou ainda que o diretor-geral da Direção-geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, que apresentou demissão esta manhã tendo esta sido aceite, será substituído pela atual sub-diretora, Isabel Leitão.

O Partido Social-Democrata destacou a necessidade do compasso de espera e a tranquilidade demonstrada por Rita Júdice na "gestão" do sucedido. Andreia Neto frisou que o Governo pode "contar com o grupo parlamentar do PSD" para o que for necessário, escusando-se contudo a adiantar de que forma isso será realizado. A deputada preferiu falar da forma como a tutela está a colaborar com os sindicatos, com vista "ao futuro".