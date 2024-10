PCP quer processos de despejo decididos por via judicial

O partido leva a debate, no Parlamento, um projeto de lei que se propõe a extinguir o balcão do arrendatário e do senhorio, implementado pelo anterior Governo PS para gerir os processos de despejo.António Filipe, deputado comunista, considera que é preciso proteger os arrendatário, rever procedimentos, tudo para garantir que este não é apenas mais um passo administrativo.O PCP quer que seja criado um regime especial de proteção da habitação arrendada, e que limite o aumento das rendas, bem como os despejos motivados por carência económica.Para combater as subidas nas taxas de juro, o partido vai ainda propor a criação de um mecanismo de renegociação mediada do crédito à habitação.