Pedro Nuno acusa Governo de se esconder atrás do Presidente da República

Foto: João Relvas - Lusa

No final do dia que dedicou inteiramente a visitar bairros na Grande Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre a notícia da TSF segundo a qual o Presidente da República e o Governo decidiram conjuntamente que seria Marcelo Rebelo Sousa a visitar os bairros do Zambujal e da Cova da Moura, na Amadora, na sequência da morte de Odair Moniz.



"A cooperação entre o Governo, o primeiro-ministro e o senhor Presidente da República tem que existir e, obviamente, faz sentido conversarem, mas um Governo não se pode desculpar de não vir ao terreno com uma conversa, um acordo ou uma articulação com o senhor Presidente da República", sustentou.



Para o secretário-geral do PS, "o Governo não se pode esconder atrás de um Presidente da República". Apesar de valorizar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno defendeu que é "importante também que o Governo assuma as suas responsabilidades".