Proteção e bem-estar animal em Portugal em debate no Parlamento

O tema foi agendado pelo PAN, que leva a debate mais de uma dezena de diplomas como a proposta de referendo para a abolição das touradas ou a interdição deste tipo de atividades a menores.Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, afirma à Antena 1 que o partido vai insistir no alargamento da tutela criminal a animais além dos animais de companhia.A porta-voz do PAN propõe ainda a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal e a inclusão do resgate animal nos planos de socorro e Proteção Civil.





A debate vão ainda diplomas de Chega, BE, PCP e Livre.