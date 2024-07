PSD avisa forças de segurança: "O país não tem condições de ir além do dinheiro que tem"

"É claro que o país não tem condições de ir além do dinheiro que tem. Caso cheguemos a acordo com as forças de segurança, nós estamos a falar de uma aproximação que representa cerca de 200 milhões de euros. É um valor muito significativo", diz, em declarações à Antena 1 o social-democrata Hugo Carneiro.O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD critica ainda o "apelo" feito pelo Chega para que as forças de segurança marquem presença na Assembleia da República durante o debate em que vão ser discutidas diversas iniciativas de vários partidos sobre a melhoria de condições dos profissionais do setor.

PS acusa Governo de ter "mudado de posição" após a campanha eleitoral

Os socialistas garantem que há preocupação com o equilíbrio orçamental, mas defendem que foi o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que criou falsas expetativas sobre as negociações com as forças de segurança."É evidente que a posição do Governo não é a mesma que tinha durante a campanha. Nessa altura parecia estar no topo das prioridades resolver a qualquer custo e sem qualquer hesitação a questão das forças de segurança", apontou, no programa Entre Políticos, o deputado Carlos Pereira. O socialista considera ainda "inaceitável" o apelo para que as forças de segurança se manifestem junto do Parlamento.

Chega entende que fraca mobilização não será "derrota" para o partido



Em declarações à Antena 1, Rodrigo Taxa, deputado do Chega, defende que o partido não fez qualquer tipo de apelo à manifestação por parte das forças de segurança. "Não instigámos a nada, não apelámos a manifestação nenhuma e também não apelámos a atos menos urbanos. O que fizemos foi apelar à presença das forças de segurança para marcarem presença no parlamento", diz.

O deputado entende ainda que uma fraca mobilização não terá qualquer tipo de significado político para o partido, mesmo depois dos apelos à participação."Não é derrota absolutamente nenhuma. Significa que o presidente do Chega, André Ventura, fez a intervenção política que entendeu ser oportuna e que as forças de segurança têm o seu livre arbítrio de reagirem como entenderem", responde Rodrigo Taxa.

"O senhor primeiro-ministro está amarrado à frase do 'não é não' e, por isso, nem é capaz de fazer uma coisa tão simples como marcar uma conversa direta com André Ventura", lamenta.