PSD defende mudanças na Proteção Civil. "É preciso revisitar toda a forma de organização dos sistemas de resposta"

É preciso revisitar toda a forma de organização dos sistemas de resposta da Proteção Civil, de modo a que as respostas sejam céleres, capazes, organizadas e incisivas. Sendo certo que, do ponto de vista estrutural, isto também não tem que ver com os bombeiros ou com a Proteção Civil diretamente, mas com problemas de décadas de falta de ordenamento território", diz, na Antena 1, no programa Entre Políticos, o social-democrata António Rodrigues. ", diz, na Antena 1, no programa Entre Políticos, o social-democrata António Rodrigues.





pontualmente" existe uma "falta de capacidade" de organização que tem limitado a eficácia do combate aos fogos. António Rodrigues defende ainda - em linha com o que disse Luís Montenegro no final do Conselho de Ministros extraordinário sobre os incêndios - uma aposta na investigação de alegados "interesses" que estarão por detrás das ignições. Aquilo que tem sido visto sistematicamente são pessoas que são apanhadas atear fogos (...) Vemos incêndios que nasceram de noite de uma forma quase que estratégica para criar este efeito. É preciso apurar isto, não só aqueles que foram os perpetuadores diretos, mas, acima de tudo, aqueles que foram os mandatários destas situações", insiste. O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD nota que "" existe uma "" de organização que tem limitado a eficácia do combate aos fogos. António Rodrigues defende ainda - em linha com o que disse Luís Montenegro no final do Conselho de Ministros extraordinário sobre os incêndios - uma aposta na investigação de alegados "" que estarão por detrás das ignições.", insiste.

PS lamenta "êxodo rural" e defende "dinamização económica" da floresta

Para Ricardo Pinheiro, deputado do PS, é essencial colocar a tónica no regresso das populações aos territórios de baixa densidade e num maior fôlego económico das atividades florestais.", afirma o ex-secretário de Estado do Planeamento do Governo de António Costa.".

Chega insiste no agravamento de penas para os incendiários e equiparação a terrorista

No entender de Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, o país não pode passar ao lado de "" que estarão na base de incêndios que provocam elevados prejuízos para as populações e para o país.", diz."." com o Governo. "”.

Livre defende maior aposta no ordenamento do território e na profissionalização de bombeiros

De acordo com Jorge Pinto, deputado do Livre, há muito a fazer quer no momento de combater os incêndios, quer na prevenção e ordenamento do território.", salienta.O deputado assinala ainda a importância de pensar a floresta e o território mais do que a curto prazo e apenas em situações de emergência.", afirma Jorge Pinto, que defende uma "" do trabalho dos bombeiros voluntários com uma "possível profissionalização" de parte das corporações.Outro dos dossiês que o Livre quer ver discutidos é o do transporte de doentes: "".