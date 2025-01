PSD vê nas autárquicas um novo ciclo político e de transformação social

De acordo com relatos do Conselho Nacional o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse que coligações com o CDS são as coligações naturais.Já sobre o Chega sublinhou a célebre frase deste Governo: "não é não".

Aos jornalistas o coordenador autárquico do PSD, Pedro Alves, revelou que as próximas autárquicas são um novo ciclo político e uma oportunidade de transformação social.







Quanto aos candidatos, esses estão praticamente escolhidos.A Comissão Política Nacional aprovou esta noite os primeiros 43 candidatos às autárquicas. Entre os nomes aprovados estão João Rodrigues, atual vereador, é o candidato do PSD à Câmara de Braga.

Henrique Sim-Sim será candidato a Évora e João Teixeira Leite recandidata-se a Santarém.





O candidato do PSD a Cascais será Nuno Piteira Lopes e Nelson Baptista concorre por Loures.