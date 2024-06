Reforma da Administração Pública chega às lojas de cidadão e aos espaços do cidadão com todos os funcionários públicos colocados

gestão coordenada entre os vários serviços nas lojas de cidadão, a criação de mais espaços do cidadão com um acréscimo também de valências. no final do verão será apresentado um pacote que vai permitir identificar o destino a dar aos edifícios e quais poderão ser usados para habitação a preços controlados.

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revela que dentro de dias será publicada a Resolução do Conselho de Ministros com as novas regras. Essas regras implicam o regresso a umaRelativamente ao atendimento presencial nos serviços públicos em geral, Leitão Amaro menciona que o Governo pretende criar um equilíbrio diário entre as marcações prévias e o livre acesso, situação que hoje não se verifica, e que, dentro de 180 dias, pretende ter uma avaliação dos serviços sobre os ajustamentos feitos.No que diz respeito ao edificado do Estado, que começa a ser libertado com a passagem, já esta segunda-feira, de parte dos ministérios para o Campus XXI, o ministro da Presidência acrescenta queDeixa também ficar a garantia de que os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros não vão sair, permanecem nos locais onde se encontram.

António Leitão Amaro, acrescenta que, no setor empresarial do Estado, a reforma será para ganhar transparência e não se compromete com fusões ou extinções. Já em relação aos institutos públicos revela que alguns poderão voltar para a Administração direta do Estado. Em relação à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), admite que em menos de um mês a estrutura de missão vai estar a funcionar e assegura que as regras de acesso para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) não mudam e que aqueles que estão já em Portugal, sem esse visto, terão um canal específico para a legalização. Quanto ao próximo Orçamento do Estado refere: "quem viabilizar o Orçamento do Estado não está a responsabilizar-se pelo resultado da governação, mas quem chumbar é responsável por impedir a governação".





Nesta entrevista, e no âmbito da reforma, o ministro revela também que o Secretário Geral, que vai absorver oito das anteriores Secretarias Gerais, será nomeado pelo primeiro-ministro e é a ele que vai responder. Leitão Amaro adianta que será uma nomeação política, face à responsabilidade política que o cargo assume. Já em relação aos trabalhadores que vão estar implicados na mudança, Leitão Amaro assegura que ninguém vai ser despedido, nem colocado numa bolsa de requalificação. Será feito um plano de mudança que começa em novembro e termina em janeiro de 2026 e todos saberão onde serão colocados. Leitão Amaro garante que para certos serviços até será necessário contratar mais pessoas. Sobre o setor empresarial do Estado adianta que a reforma a fazer vai implicar mais transparência, mais responsabilização e mais autonomia de gestão, mas não se compromete com fusões ou extinções.





Já quanto aos institutos públicos, Leitão Amaro revela que. Considera que houve um movimento discricionário e que muitas estruturas só passaram para a administração indireta por uma questão de compensação financeira, mas, agora, com a reforma da Administração Pública, os critérios serão reponderados e a lógica será invertida.