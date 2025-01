Secretário de Estado Hernâni Dias apresentou a demissão

"O primeiro-ministro aceitou o pedido de demissão hoje apresentado pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Hernâni Dias", lê-se na nota do gabinete de Luís Montenegro publicada no portal do Governo.



"O primeiro-ministro expressa reconhecimento ao Dr. Hernâni Dias pelo empenho na concretização do Programa do Governo em áreas de particular importância e sublinha o desprendimento subjacente à decisão pessoal tomada" acrescenta a nota com a garantia de que "o secretário de Estado cessante será oportunamente substituído no cargo".



Trata-se da primeira demissão do Executivo de Luís Montenegro, uma saída que surge na sequência de uma investigação da RTP. O programa A Prova dos Factos noticiou na última sexta-feira que Hernâni Dias criou duas empresas que podem vir a beneficiar com a nova Lei dos Solos, legislação criada sob alçada da secretaria de Estado liderada por Hernâni Dias.



A RTP já havia antes anunciado que Hernâni Dias estava a ser investigado pela Procuradoria Europeia e era suspeito de ter recebido contrapartidas - em causa o uso de um apartamento - quando foi autarca de Bragança, o que o secretário de Estado rejeitou num comunicado enviado há uma semana à agência Lusa.





Hernâni Dias afirmava na altura estar "de consciência absolutamente tranquila" por ter agido "com total transparência".



O secretário de Estado garantia ter pedido ao Ministério Público "que investigasse a empreitada da Zona Industrial em Bragança e ao LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil] que fizesse uma auditoria", assegurando, relativamente ao apartamento ocupado pelo filho no Porto, que "o valor das rendas foi pago por transferência.