Segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado

Nuno Patrício - RTP

Já o IRC para as empresas vai mesmo baixar 1 ponto percentual para 20%.



Foi uma das medidas aprovadas esta tarde na Assembleia da República em mais uma maratona de votações em que ainda não fica fechado o tema das pensões.



A votação do Orçamento do Estado na especialidade termina na próxima quinta-feira.



A votação final global do documento está agendada para sexta-feira.



Ainda de hoje foi aprovada a proposta que prevê que os seguros de saúde dados plas empresas passam a ter benefício fiscal em sede de IRC.



Também aprovada a dedução de IVA em gastos com bicicletas ou a proposta para criar uma estratégia de sensibilização para o assédio e violência em contexto laboral.



As receitas próprias no INEM vão manter-se no instituto e a contribuição audiovisual não vai aumentar no próximo ano.



Quanto à descida do IVA das touradas, a votação também fica adiada a pedido do PAN.



Reportagem de Inês Ameixa.