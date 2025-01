"Unidos somos mais livres", afirma Rui Tavares

O líder do partido Livre também se juntou à manifestação contra o racismo e xenofobia a decorrer em Lisboa e no Porto. Rui Tavares defendeu que Portugal é um país de "convivência, solidariedade e respeito mútuo" e que são esses valores que trazem a segurança.

"Acredito que Portugal é um país que está no seu melhor quando temos entreajuda, quando somos bons vizinhos, quando somos bons colegas de trabalho, bons amigos".



Rui Tavares afirmou que esses valores são demonstrados em Portugal nos momentos mais difíceis e criticou aqueles que usam o medo como meio de divisão.



"O que queremos fazer com esta manifestação, de diferentes partidos políticos, diferentes associações, diferentes sindicatos, pessoas que vêm de lugares diferentes é dizer que estamos unidos, estamos mais fortes contras as ameaças dos Trumps, dos Putins, dos Xis Jinpings, dos Elon Musks, de todos aqueles que querem lucrar com o ódio".