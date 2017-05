Ogier aumenta vantagem para Neuville

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 11:00 / atualizado em 21 Mai, 2017, 11:02 | Rali de Portugal

Sébastien Ogier continua sem dar hipóteses a Thierry Neuville (Hyundai) no Rali de Portugal, tendo o tetracampeão do mundo sido o mais rápido da 17ª prova classificativa especial, em Luílhas.



O piloto da Ford alargou para 19,3 segundos a vantagem sobre o rival da Hyundai.



Classificação PEC 17 (Luílhas):



1º Sebastien Ogier (Ford) 8m09,7s

2º Dani Sordo (Hyundai) a 3,3s

3º Thierry Neuville (Hyundai) a 3,3s

4º Ott Tanak (Ford) a 3,6s

5º Hayden Paddon (Hyundai) a 3,9s

6º Kris Meeke (Citroen) a 5,5s

7º Mads Ostberg (Ford) a 6,2s

8º Juho Hanninen (Toyota) a 6,4s

9º Esapekka Lappi (Toyota) a 8,4s

10º Jari Matti Latvala (Toyota) a 9,0s



Classificação Geral após PEC 17:



1º Sebastien Ogier (Ford) 3h30m17,5s

2º Thierry Neuville (Hyundai) a 19,3

3º Dani Sordo (Hyundai) a 1m00,7s

4º Ott Tanak (Ford) a 1m32,3s

5º Craig Breen (Citroen) a 1m53,0s



Para a conclusão da 51ª edição do Rali de Portugal falta disputar as classificativas de Montim (8,66 km) e a "power stage", novamente em Fafe (11,18 km).