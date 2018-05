Rali de Portugal arranca com superespecial de Lousada

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2018, 07:31 / atualizado em 17 Mai, 2018, 07:46 | Rali de Portugal

A partir das 19h03, o pentacampeão do mundo procura regressar aos triunfos no campeonato, depois das vitórias em Monte Carlo, no México e em França, e defender os 10 pontos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor na Suécia, e os 28 sobre o estónio Ott Tänak (Toyota Yaris), que triunfou recentemente na Argentina.





Ogier, que já venceu em solo luso em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2017, parte mais uma vez como favorito e é sério candidato a destacar-se no historial do Rali de Portugal, depois de ter igualado o registo do finlandês Markku Alen.









A edição de 2018 do Rali de Portugal vai ter 358,19 quilómetros cronometrados, divididos por 20 classificativas, entre as quais a "Porto Street Stage", uma especial-espetáculo de 1,95 quilómetros a percorrer duas vezes no final do segundo dia.A prova começa com a superespecial de Lousada, onde venceram o belga Thierry Neuville e o norueguês Mads Ostberg "ex-aequo" em 2017, seguindo, na sexta-feira, para o Alto Minho, onde os pilotos vão percorrer duas vezes os renovados troços cronometrados de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, antes da "Porto Street Stage", ao início da noite.No sábado, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante -- a especial mais longa da prova com 37,6 quilómetros -, com duas passagens cada, vão acolher praticamente metade da distância do rali.Para domingo, estão marcadas mais cinco classificativas, Fafe, com duas passagens pelo seu emblemático salto, uma delas a "power stage", e os troços de Luílhas e Montim, este também com duas passagens.