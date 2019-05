Rali de Portugal. Góis recebe a 2.ª e 5.ª classificativas quase 20 anos depois

Dentro e fora da pista está praticamente tudo pronto, ou não fosse este o palco privilegiado para testes por parte de alguns dos nomes grandes do desporto automóvel, como recorda Lurdes Castanheira, a anfitriã do evento.



Ao longo de 18 quilómetros, em plena terra batida o mais extenso percurso da região centro, promete condições ímpares.



Logo ao início das duas especiais de Góis, nesta reta, a maior do troço, é chegada a altura dos 160 pilotos testarem os limites das máquinas.



Seguem-se o mítico cruzamento da árvore, a passagem pela aldeia do Soito e a descida ao Colmeal. O cronómetro deixa de contar junto ao Parque do Santuário de Nossa Senhora da Guia.