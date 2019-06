Rali de Portugal. Mekke ganha a Tanak em Montim 1

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jun, 2019, 10:02 / atualizado em 02 Jun, 2019, 10:02 | Rali de Portugal

Kris Meeke foi mais rápido 1,9s do que Ott Tänak e 2,2s do que Thierry Neuville na 16.ª prova especial da presente edição da corrida portuguesa, aproximando-se da liderança do colega de equipa a afastando-se um pouco do terceiro posto.







É a segunda vitória em especiais do britânico na prova e agora apenas 2,4s separam os dois primeiros.





Mais atrás, o grande perdedor da tirada foi Sébastien Ogier, que demorou mais 11,7s do que Meeke a cumprir a classificativa. Deixa assim praticamente arrumadas as suas aspirações a um pódio.







Foi vítima, sem surpresas, da tática da Hyundai, que repetiu a estratégia de véspera e atrasa Sordo e Loeb para beneficiar Neuville, que assim encontra os troços mais limpos, e prejudicar Ogier, que por sua vez os encontra mais sujos.