Dakar: Paulo Gonçalves sofre traumatismo craniano na quinta etapa e abandona

12 Jan, 2019

De acordo com a organização, o piloto luso "foi forçado a abandonar com um traumatismo craniano leve e uma possível fratura numa mão", tendo sido retirado do percurso de helicóptero.



"Seguia de forma tranquila, sem querer cometer qualquer excesso. Não sei sequer como caí. Julgo ter batido numa pedra escondida e fui projetado numa zona de 'fesh-fesh' [pó]. Agradeço ao Sam [Sunderland] pela pronta ajuda no local", comentou o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.



O piloto de Esposende tinha subido ao oitavo lugar na classificação das motas no rali Dakar de todo-o-terreno na véspera, após o sexto lugar conquistado na quarta etapa, que ligou Arequipa a Moquegua.



Paulo Gonçalves tinha gastado 3:54.06 horas para cumprir os 405 quilómetros cronometrados de um total de 511 quilómetros, terminando a 13.36 minutos do vencedor da tirada, o norte-americano Ricky Brabec, seu companheiro de equipa na Honda e líder da classificação da prova de motas.