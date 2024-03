Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas em consequência de um acidente ocorrido hoje num rali realizado na Hungria, entre as cidades de Lábatlan e Bajót, no norte do país, informou a polícia local.

De acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades policiais, um dos carros participantes no Rali Esztergom-Nyerges despistou-se e atropelou vários espetadores, provocando quatro mortos e, pelo menos, sete feridos.



Foram acionados numerosos meios de socorro, como ambulâncias e helicópteros, e a prova foi imediatamente suspensa na sequência do acidente, cujas causas estão a ser investigadas pela polícia do condado de Komárom-Esztergom.